7 bin kilometre uçtu, 11 ülkeyi geçti Son bir yılda 7 bin kilometre uçup 11 ülke üzerinden geçen Jonas Türkiye'de

8 yıl önce Almanya’da doğduğu yuvada vücuduna takılan verici ile kuş araştırmacıları tarafından takibe alınan ‘Jonas’ adlı Leylek 10 gün önce başladığı göç yolculuğunda Türkiye geçişini tamamladı. Türkiye’de 8 gün kadar kalan Jonas bu geçişi sırasında Bursa’da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından da fotoğraflandı.

Doğaseverler tarafından telefon uygulaması olarak indirilen uygulama ile dünyanın çeşitli noktaların leylek, turna gibi kuşlardan diğer memeli türlere pek çok tür takip cihazıyla izleniyor. ‘Animal Tracker’ adlı bu ücretsiz uygulama ile insanlar merak ettikleri vericisi olan kuşa tıklayıp o kuşun son bir yıllık göç hareketini detaylı görebiliyor.

Özellikle bahar göçü ile birlikte Afrika kıtasından yola çıkan leylekler Türk kullanıcılar tarafından da merakla takip ediliyordu. Ve bu yılın ilk uydu vericili göçmen kuşu olan ’Jonas Leylek’ 26 Şubat’ta Türkiye’ye Hatay üzerinden giriş yaptı. Bununla birlikte sosyal medyada leyleğin göç rotası ve bilgileri doğaseverler tarafından paylaşılarak tahminlerde bulunulmuştu.

Jonas adlı Leylek Hatay üzerinden giriş yaptıktan sonra sırasıyla Adana, Karaman, Konya, Afyon, Kütahya üzerinden yolculuğuna devam etmiş ve Orhaneli istikametinden Bursa’ya giriş yapmıştı. Bununla birlikte Bursalı Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş kuşu yakından takibe almıştı. Ve Jonas dinlenmek için Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ın yakınındaki bir tarlayı kendine mola yeri olarak seçince hareket geçti ve uzun uğraşlar sonucu Jonas’ı ve birlikte hareket ettiği sürüyü görüntüledi.

Elde ettiği görüntüleri ve sürü hakkında bilgileri vericiyi takan Almanlarla da paylaşan Tüydeş ‘Kanatları aşağı düşük yorgun bir haldeydiler. Ama sağlıklı görünüyordu. Ve sürüde genç leyleklerde vardı. Jonas içlerinde epey yetişkin kalıyordu. Siyah halkası ve sırtındaki vericisinden onu tanıdım. Böyle takipte olduğum bir kuşun fotoğrafını çekmek başlı başına bir keyif oldu.’ dedi

Bilgileri Almanlarla paylaştıktan sonra uygulamaya Bursa Karacabey’de çekilmiş fotoğrafların ve yer bilgilerinin de eklendiğini ifade eden Tüydeş, "Bursa’nın doğal yaşamdaki rolünü bir mecra da daha ifade etmiş oldum" diye konuştu.

Jonas Leylek 2013 yılında Almanya’nın Buchhorst Bölgesinde doğduğu yuvada Almanlar tarafından göç bilgisi edinmek için uydu takip cihazı ile takibe alınmıştı. Bu şekilde kuşların yaşamları, göçleri ve onları etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler hakkında fikir sahibi olan kuş bilimciler bu bilgileri halka açık bazı uygulamalarla da paylaşarak insanların bu konuya dikkatlerini çekmeye çalışıyor.

Jonas Leylek te 8 yıldır gönderdiği sinyallerle geçtiği koordinatları istasyonla paylaşıyor. Son bir yıl 7 bin kilometre uçan Jonas bu zamana dek 11 farklı ülkenin üstünden uçtu. Bursa’daki molasının ardından göçüne Marmara denizi üstünden devam eden Jonas Leylek İmralı Adasının tam üstünden geçerek İstanbul Silivri’ye ulaştı ve Balkanlara geçerek Almanya'ya doğru olan göçüne devam etti.

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