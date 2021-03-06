Covid-19 sonrası çocuğunuz kalp sağlığı önemli

Korona virüs, çocuklarda sık olmamakla birlikte akciğerler gibi kalbi de önemli ölçüde etkilediğini belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, hastalığı hafif veya hiç belirti vermeden atlatan çocuklarda, nefes darlığı, hava açlığı, sık nefes alıp verme, eforla çabuk yorulma ve kalbinde iğne batar gibi ağrıların olmasıyla sıklıkla karşılaştıklarını söyledi.

Son bir yılda ciddi tıp dergilerindeki yayınlar incelendiğinde, çocukların kalplerindeki en sık bildirilen tutulumun kalp kasının (myokard) işlev bozukluğu olduğu dikkat çektiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, "Hastalık seyrinde belirgin kalp kası ödemi oluşmaktadır. Kalbin sadece bir katmanı değil her üç katmanı da hastalığa katılmaktadır. Bu durum 'pankardit' olarak isimlendirilir. Bu terim kalp zarı ile birlikte kalbin tamamının hastalanması anlamına gelmektedir. Korona virüsü çok ağır geçiren hastalarda 'trombotik miyokard enfarktüsleri' bildirilmiştir. Bu kalp kasının bazı bölümlerini besleyen koroner atardamar dallarının kan pıhtıları ile yer yer tıkanması anlamına gelmektedir. Koroner arter dallarının bazı yerlerinde genişlemelerin olduğu da çocuk hastalarda bildirilmiştir. Ayrıca bu hastalığın seyri sırasında ve sonrasında, sıklıkla çocuklarda da büyükler gibi kalpte ritim bozuklukları (aritmiler) rapor edilmiştir" dedi.

Son zamanlarda, hastalığı hafif veya hiç belirti vermeden atlatan çocuklarda, nefes darlığı, hava açlığı, sık nefes alıp verme, eforla çabuk yorulma ve kalbinde iğne batar gibi ağrıların olması sıklıkla karşılaştıklarını belirten Oran, "Bu yakınmaların büyük bir bölümü, çocukların aldıkları kiloların etkisi ile veya psikolojik kaynaklı olabilmektedir. Ancak çocukların kalplerinde koron virüsün sebep olduğu bir hasar kalıp kalmadığı çocuk kardiyoloji merkezlerinde yapılacak muayene ve tetkiklerle kolayca ortaya konabilir" diye konuştu.

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