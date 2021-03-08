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Marmarabirlik’ten bir ilk daha Marmarabirlik’ten üreticisine akaryakıt desteği

İHA

Marmarabirlik’ten bir ilk daha Marmarabirlik’ten üreticisine akaryakıt desteği

Üreticiye destek anlayışı ile hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Marmarabirlik, tarihinde ilk kez ortaklarına akaryakıt desteği verecek. Marmarabirlik ile Petrol Ofisi arasında sözleşme imzalandı.
2010 yılından sonra ilklere imza atan Marmarabirlik, tarihinde ilk defa ortaklarına akaryakıt desteğinde bulunacak. Maksatlarının zeytin üreticisine ve üretime destek vermek olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Gübre ve ziraî ilâç desteğinden sonra üreticilerimizin en önemli girdi kalemini oluşturan akaryakıt için de destek verilecek. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.
Akaryakıt firmalarından alınan teklifler doğrultusunda, Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerin faaliyet bölgelerinde ve kırsalda yaygın istasyona sahip olan Petrol Ofisi ile anlaşmaya varıldığını ifade eden Asa, “İki kurum arasında yapılan sözleşmeye göre 1 Nisan tarihinden itibaren akaryakıt desteğine başlanacak olup, ortaklarımız Petrol Ofisi lojistik kartı ile bu destekten faydalanacaklar. Ortaklarımız 1 Nisan’dan itibaren 31 Ekim 2021 tarihine kadar herhangi bir Petrol Ofisi istasyonundan akaryakıt alabilecektir” dedi.
Akaryakıt desteği hakkında bilgiler veren Başkan Asa, “Yıl sonunda ürün bedelinden kesilmek üzere yapılacak akaryakıt desteğinde, ortaklarımız aldığı gün itibarıyla TL olarak ne kadar akaryakıt aldıysa, yıl sonunda o kadar ödeme yapacaktır. Faiz ve fiyat farkı olmayacaktır. Üreticilerimiz yeni sezona hazırlık için ihtiyaç duyduğunda, ‘Benim Kooperatifim var’ diyerek akaryakıt istasyonundan traktörüne mazotunu alabilecektir” dedi.
Ortaklara verilecek akaryakıt desteğinin nasıl belirleneceğini de açıklayan Hidamet Asa şunları söyledi: “Kooperatifine 3 yıl ürün teslimat ortalaması 1000 kg’a kadar olan ortaklara 150 litre, 10012500 kg arasında teslimat ortalaması olan ortaklara 200 litre, 2500 kilo ve üzeri teslimat ortalaması olan ortaklara da 250 litre mazot verilecek. Ayrıca 2020 Eylül ayında dolu afetinden zarar gören Mudanya ve Gemlik Kooperatif bölgemizde, borç ertelemesi için müracaat edemeyen üreticilerimize Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, seyyanen 150 litre akaryakıt desteği verilecektir. ”
Gübre ve zirai ilaç için ortaklara 91 milyon TL kredi tahsisatı yapıldığını ifade eden Başkan Asa, “Akaryakıt için de 37 milyon TL tutarında ayrıca tahsisat yapılmıştır. 2021 yılında ortaklarımıza toplamda 128 milyon TL destek bütçesi oluşturulmuştur” dedi.
2010 yılında ayni kredi limitleri 56 milyon TL civarında olduğunu belirten Asa, “Gelinen bu süreçte; ağaç başına verimliliğin artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için gübre, zirai ilaç ve bir ilk olarak akaryakıt desteği verilmesi kararı alınmıştır. Bu yapılanlar Marmarabirlik’in nereden nereye geldiğinin bir göstergesidir. Gayemiz üreticimize farklı projelerle daha çok destek olmaktır” diye konuştu.

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