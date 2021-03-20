Yangında çocuklarını içeride zannetti, sinir krizi geçirdi

Bursa’da dün akşam saatlerinde çıkan yangında, evin bir odası kullanılamaz hale geldi. 3 çocuğunun evde kaldığını düşünen anne ise büyük bir panik yaşarken eve girmeye çalıştı.

Yangın, dün saat 19.20 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi, Atatürk Mahallesi Tuna Sokak’taki Terzioğlu Apartmanı'ndaki bir dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, evinde 3 çocuğunu bırakarak dışarıya çıkan anne, komşularından gelen telefon ile evine döndü. Ancak çocuklarının dairede kaldığını düşünen anne, sinir krizi geçirdi ve çocuklarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Çıkan yangında, komşular tarafından dışarıya çıkarılan 3 çocuğun yangını görmemesi için bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Anne ise çocuklarını görünce derin bir nefes aldı.

Nedeni henüz bilinmeyen sebeple evin çocuk odasında çıkan yangın, kısa süre içerisinde odayı sardı. Yangın çocuk odasındaki tüm mobilyaları yaktı ve büyük bir zarara neden oldu. Evin diğer odalarında da yangın nedeniyle hasar oluştu. Yangın sırasında annesi ile birlikte çocuklar yaşlı gözlerle yangını izlerken ailenin evde kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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