Bursa'da tır ve baz istasyon fareleri yakalandı

Bursa'da kiraladıkları araçla park halindeki tırlardan akü hırsızlığı yapan, baz istasyonlarından değerli malzeme çalan 8 kişilik hırsızlık şebekesi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gece merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi Avdancık Yolu'nda baz istasyonunu soyan M.Y. ve C.A isimli iki zanlı, olayda kullandıkları kiralık araçla bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Aracı kiralayan şahıslar da polis tarafından gözaltına alınırken, bu kişilerin detaylı sorgulamasında hırsızlık şebekesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda U T., Ü Ş., H A , A Z , M Y.ve C A. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Bu kişilerin Bursa'da 3 tırdan akü hırsızlığı, 7 baz İstasyonundan hırsızlık yaptıkları belirlendi. Ee ele geçirilen suç eşyaları üzerinde yapılan inceleme neticesinde,Gemlik Emniyet Müdürlüğü, Gemlik Jandarma Komutanlığı ve Yalova İl Jandarma Komutanlığı idaresinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Zanlılar yapılan sorgulamalarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adli mercilere sevk edilirken, el konulan çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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