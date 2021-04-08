Bursa Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA Valiliği'nce Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nin kentte kar yağışı beklendiğine yönelik uyarına dikkat çekilirken, olası buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

Bursa Valiliği´nden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nin son değerlendirmelerine göre Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik´te yarın itibarıyla kar yağışı beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "10.04.2021 Cumartesi günü Bursa merkez ve doğu ilçeleri, Bilecik il geneli ile Eskişehir ve Kütahya´nın kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar olacağı tahmin edilmektedir. 11.04.2021 Pazar günü Bursa ve Kütahya´nın batı kesimleri dışında karla karışık yağmur ve kar yağışlarının aralıklarla etkisini devam ettireceği beklenmektedir. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak olup, rüzgarın cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80Km/saat) eseceği tahmin edildiğinden; kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, hızlı sıcaklık düşüşüne bağlı kar yağışları, buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgâr ve fırtına, gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca zirai don beklendiği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tarımla uğraşanların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-08 17:13:23



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