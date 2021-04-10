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(Özel) Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı Bursa'da dehşet anları kamerada

İHA

(Özel) Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı Bursa'da dehşet anları kamerada

Bursa’da bir kişi eşine uygunsuz mesaj attığını öne sürdüğü şahısı bir kafede bıçakladı. O anlar ise an be an amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T.(32) M.B’nin (41) eşine uygunsuz mesajlar attı. Mesajları gören M.B., eşine S.T’nin kim olduğunu sordu. Genç kadın durumu eşi M.B.'ye anlattı. Kendisini rahatsız eden birinin olduğunu, uygunsuz mesajlar attığını dile getirdi. Rahatsız edildiğini söyleyen genç kadın, eşi M.B.'nin söylemesi üzerine telefondan S.T’ye buluşmak için mesaj attı.
Bir kafede buluşmaya gelen adam, genç kadın yerine kocasını karşısında buldu.
S.T., ve M.B., olay yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., ve S.T., arasında arbede oluştu. Arbede sırasında M.B., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle S.T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçaklama anı ise anbean amatör kameralara yansıdı.
Diğer yandan kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. M.B., ise daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
Yaralı adam Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
M.B., ise Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ile yakalandı. Polis merkezine götürülen M.B., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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