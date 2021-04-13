BİHMED'de genel kurul gerçekleştirildi

BİHMED genel kurulunda tek listeyle gidilen seçimde, Başkan Kadir Oruç 3 yıllığına göreve seçildi.

Divan Başkanlığını BİHMED ve Bursa İmamHatip Lisesinin önemli değerlerinden biri Necmettin Şenocak hocanın yaptığı 14. Genel Kurulda tek listeyle gidilen seçimde 3 yıllığına oy birliği ile mevcut Başkan Kadir Oruç seçildi. Genel kurula katılan Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Buraların adı başkanlık olduğuna bakmayın. Bu yükü taşımak çok zordur. Hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için sorumluluğu alan yönetime başarılar dilerim" diyerek yönetimi tebrik etti.

BİHMED Başkanı Kadir Oruç, "Bizler başkan merkezli bir dernekten ziyade ekip ruhunu rabbine kul, peygamberine ümmet, devletine ve milletine bağlı nesillerin yetişmesine katkı sunma anlayışının üzerine bina etmekteyiz. Rabbimiz gayretlerimizi artırsın. Fitneden ve fesattan bizleri korusun. Gayemizden sapmadan arkadaşlarımız ve sizlerin desteği ile bayrağımızı daha yükseklere çıkarmayı nasip etsin" dedi.

Genel Müdürü Ali Haydar Yıldırım'a, BİHMED için yaptığı çalışmalardan dolayı, plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.