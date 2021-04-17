Bursa’da bir balıkçı elleriyle pelikanları besledi

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Bursa’da bir balıkçı iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi.

Uluabat Gölü’nde bir balıkçı, sandalını çektiği iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iskelede duran balıkçı 5 pelikana kovadan yem atarak besledi.

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