Bursa'ya çamur yağdı.. Bursa için sarı uyarı, Kuzey Afrika'dan toz taşımı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Bursa için sarı uyarı yapıldı. Sabah saatlerindeki yağış araçların üzerini çamurla kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00'dan itibaren başlayarak pazar günü saat 21.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan sabah yağan yağmurlarla birlikte araçların üzerinde oluşan çamur tabakaları dikkat çekti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.