Bursa'da iki katlı metruk binada yangın

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk bina çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 19.30 sularında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi´nde meydana geldi. Hüseyin Gün'e ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Küle dönen bina iş makinesiyle kontrollü yıkılırken, yangının çıkın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-18 21:17:50



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