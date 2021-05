Bursa'da yerel tohum seferberliği...16 bin 500 paket tohum kapışıldı Nilüfer'e Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgesinden getirilip doğal ortamında yetiştirilen yerel tohumlar çiftçiler tarafından kapışıldı

Hollanda'da Türkler ramazanda ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde belediye tarafından ücretsiz dağıtılan 16 bin 500 yerel tohum paketi dakikalar içerisinde tükendi. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden getirilerek doğal ortamlarında yetiştirilen 35 çeşit yerel tohum çeşitli bölgelerden gelen çiftçilere üretim yapmaları için dağıtıldı.

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen tohumlar doğal ortamda yetiştiriliyor. Yerel tohumculuğun artması ve farklı türlerin denendiği bostan, bu günlerde tohum meraklılarını sıklıkla ağırlıyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Tohum Takas Şenliğinde üretilen tohumlar vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu yılda 16 bin 500 paket tohum toprak meraklılarına ulaştırıldı. Domates, biber, karpuz, pazı, mısır, maydanoz, kadife çiçeği, roka, marul gibi ürünlerin tohumlarından her vatandaşa 5 adet seçmek şartıyla ücretiz olarak edinebiliyor.

Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Gürsan, “Tohum Takas Şenliği kapsamında 16 bin 500 paket tohum hazırlığı yaptık. Şenlikte bir kısmı dağıtıldı. Elimizde kalanları da burada dağıtıyoruz. Yerel tohumların yetiştirilmesi ve dağıtılmasını sağlıyoruz. Bu tohumları biz üretiyoruz ve devamlılığının sağlanmasını istiyoruz. Kısıtlamanın olması tercihi arttırdı. Evlerinde kalacak vatandaşlar tohumla uğraşmak isteyenlere vakit buldu. 35 çeşit tohum dağıttık. Şu an artık sonlara geldik. Domates, biber, ıspanak, havuç bunların hepsini dağıttık. Son kalanlarla birlikte dağıtmaya devam ediyoruz. İlerleyen yıllarda da hep çeşit hem sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Pandemi sebebiyle bu yıl ağırlıklı olarak Bursa'ya dağıttık ama önceki yıllarda dışarıdan da misafirlerimizle tohum takası yapabiliyorduk. Pandeminin bitmesi durumunda daha fazla kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Tohum almaya gelen vatandaşlar da, “Çocukluğumuzdan beri tohuma merak var. Bu uygulamayı da internet üzerinden duyduk. Bizlerde buraya gelerek tohumlarımızı aldık. Lahana, ıspanak, pazı, karpuz gibi tohumlar tercih ettim. İnegazi’de yerimiz var orada ekeceğiz. Çocuklukta babamızın ufak bahçesi vardı, bizde oradan merak sardık. Her çocuğun yaptığı gibi pamuğa fasulye ekerek başladım. Yerel tohum olması güzel bir şey. Bunları alıp çoğaltıp, eşimize dostumuza vermek istiyoruz. Toprakla uğraşmak insana iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

