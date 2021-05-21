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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhan Marketler zincirinden kitap ve oyuncak bağışı kampanyası

İHA

Özhan Marketler zincirinden kitap ve oyuncak bağışı kampanyası

Özhan Marketler Zinciri paylaşmanın odağında olduğu yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bağışlanan kitap ve oyuncaklar mağazalarda oluşturulan kumbaralarda toplanıyor.
Mağazalar Zinciri bu defa ihtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçti. Özhan çalışanlarından oluşan gönüllüler topluluğu üyelerinin öncülüğünde düzenlenen kampanyayla kullanılmış fakat iyi durumda olan veya hiç kullanılmamış kitap ve oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşacak. Tüm Özhan mağazalarının belirlenen noktalarında konumlandırılan kumbaralara bırakılan kitap ve oyuncak bağışları, derlenip toplanarak çocuklar için yola çıkacak. Gönüllü Hareketi Derneği’yle işbirliği yapılarak oluşturulan projeyle, binlerce çocuğa ulaşmak hedefleniyor.
Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan; ‘Bu projemiz için çok heyecanlıyız. Çocukların içinde olduğu ve onlara fayda sağlayacak işler yapmak bizi daha da mutlu ediyor. Desteğini bizden esirgemeyen tüm gönüllü dostlarıma teşekkür ederim'' dedi.

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