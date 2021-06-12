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Bursaspor Kulübü'nde yeni yönetim, transfere engel borçları açıkladı

DHA

Bursaspor Kulübü'nde yeni yönetim, transfere engel borçları açıkladı


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor Kulübü´nde göreve gelen yeni yönetim, şeffaflık ilkesi dahilinde kulübün transfere ve lisansa engel futbol ailesi borçları ile yargılama aşamasındaki futbol aile borçlarına ilişkin rakamları yayımladı.
5 Haziran itibariyle gerçekleşen Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu görevi devralan Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu´nda Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, devraldıkları tarih itibari ile kulübün `transfere engel futbol ailesi borçları´, `lisansa engel futbol ailesi borçları ve de yargılama aşamasındaki futbol aile borçlarını´ şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna açıkladı.
Buna göre; transfere engel futbol ailesi borçları ve lisansa engel futbol ailesi borçları Euro bazında 7 milyon 840 bin 512, Dolar bazında 556 bin 360, İsviçre Frangı bazında 566 bin 500 ve Türk Lirası bazında da 8 milyon 249 bin 628 lira olarak paylaşıldı.
İŞTE TABLONUN DETAYLARI
Tablonun detaylarında yerli/yabancı oyuncu, teknik adam/menajer ve kulüp borçlarının bilgileri de açık bir şekilde sunuldu.
Transfere engel futbol ailesi borçlarında yerli oyunculara 7 milyon 997 bin 728 lira borcun bulunduğu ifade edilirken, yabancı oyunculara ise; 7 milyon 455 bin 405 Euro, 556 bin 360 Dolar, 516 bin 500 İsviçre Frangı ve 42 bin 500 liralık borç bulunuyor. Ayrıca teknik adam/menajer bazında 200 bin 500 Euro ve kulüp düzeyinde de 209 bin 400 liralık borç açıklandı.
Lisansa engel futbol ailesi borçları da tabloda yer aldı. Buna göre; yabancı futbolculara 79 bin 335 Euro, kulüp düzeyinde ise 105 bin 271 Euro borç görünüyor. Toplamda ise 184 bin 606 Euro´luk bir borç söz konusu.
Kulüpten paylaşılan notta ise, "Lisansa engel borçlarımıza ait liste transfere engel olmayıp da sadece lisansta yer alan listedir. Dolayısıyla transfere engel borçlarımızın birçoğu lisansa da engeldir. Mükerrer hesaplama olmaması adına bu şekilde yazılmıştır. Borçlarının tamamı anapara borcudur" İfadelerine yer verildi.
Ayrıca, yargılama aşamasındaki futbol aile borçları da 12 milyon 889 bin 371 lira olarak açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-06-12 10:41:33

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