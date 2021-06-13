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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor U19 Takımı Play-Off’ları garantiledi

İHA

Bursaspor U19 Takımı Play-Off’ları garantiledi

Bursaspor U19 Takımı, Akhisarspor’u deplasmanda 30 mağlup ederek PlayOff'lara kalmayı garantiledi.
TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi 16. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşan Bursaspor, Mustafa Genç, Batuhan Toygar ve Abdullah Tazgel'in kaydettiği gollerle sahadan 30 galip ayrılmayı başardı. Yeşilbeyazlı takım bu sonuçla puanını 30'a yükselterek PlayOff'lara kalmayı garantiledi.
Karşılaşma öncesinde Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hüroğlu, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Arı ve Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler, ekip lideri Emin Adanur'un gönderdiği hediyeleri Akhisarspor heyetine takdim etti. Karşılaşmanın devre arasında ise Akhisar Belediyesi Tesisler Müdürü Recep Berkay, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Şentürk Karabak ve Alt Yapı Sorumlusu Ethem Çimen, Bursaspor Kulübü'ne teşekkür ederek hediyelerini verdi.
Bursaspor, ligin 17. haftasında Boluspor'u konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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