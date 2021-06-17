Ecdâda vefa sempozyumu

Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılan ve aynı zamanda hem devletin hem de Bursa’nın imar ve ihyâsında önemli bir rol üstlenen Sultan Çelebi Mehmed, vefatının 600’üncü yılında Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle tertip edilen sempozyumla anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle ‘Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu’ düzenlendi. Merinos AKKM’deki sempozyumun açılış töreninde konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cafer Çiftçi, 34 aylık hummalı bir çalışma neticesinde ortaya çıkan sempozyumda 24 akademisyenin Sultan Çelebi Mehmed’in hayatı, devlet yönetimi, o dönemde Bursa’nın imar ve ihyâsına yönelik bildiriler sunacağını söyledi. Kanunî Sultan Süleyman devrinde dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı’nın bu başarısında kuruluş yıllarının çok büyük etkisi olduğunu dile getiren Prof.Dr. Çiftçi, Ankara Savaşı’ndan sonra fetret devrine giren devletin yeniden toparlanıp, cihan devleti olmasına giden yolda Çelebi Mehmed’in çok büyük etkisi olduğunu kaydetti. Çiftçi, 8 yıl tahtta kalan ve döneminde topraklara toprak katan bir padişah olan Sultan Çelebi Mehmed’in bütün yönleriyle ele alınacağı sempozyuma katkıları sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Uludağ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feridun Yılmaz da siyaset felsefesinin, ‘insanlar devlete neden ihtiyaç duyar’ sorusuyla başladığını hatırlatarak, “Bizim devlet geleneğimiz de ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiârı üzerine kuruludur. Bu yönüyle Sultan Çelebi Mehmed de tarihimiz açısından özel öneme sahip bir isimdir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Osmanlı’yı kuran, ilk 6 padişaha ev sahipliği yapan Bursa’nın ruhaniyetli bir şehir olduğunu hatırlattı. Bütün dünyaya Bursa’nın bu değerlerini anlatmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’nın Türk dünyası başkenti olması için çalışıyoruz. Başvurularımızı yaptık, süreç devam ediyor. İlk 6 padişaha ev sahipliği yapıyoruz. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin Tophane’de olması sebebiyle farklı programlar yapıyoruz. 1. Murat Kosova ve Balkanlar’a açılmış. 2 Murat’ın, türbesi ve yanındaki Kur’an ve El Yazmaları Müzesi çeşitli vesilelerle ziyaret ediliyor. Sanki Çelebi Mehmet ve Yıldırım Beyazıt Han pek ön plâna çıkmıyor gibi bir hava oluşuyor. Her iki padişahımızla ilgili de güzel projelerimiz var. Yıldırım Belediyemiz sürpriz bir proje yapacak. Bu tür faaliyetleri Yıldırım Beyazıt türbesinde de yapabileceğiz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklarımızın ilgi alanları değişse de biz bu değerlerimizi gelecek nesillere çok iyi anlatmalıyız. İnşallah bu sempozyumdaki bildirileri de kitaplaştırıp, kalıcı bir esere dönüştürmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

Sempozyum açılış töreninin ardından moderatörlüğünü Prof.Dr. Cafer Çiftçi’nin yaptığı ve Prof.Dr. Ahmet Kankal ile Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı açılış oturumu ile devam etti.

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