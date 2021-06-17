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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaştıran ekibe mobil aşı

İHA

Ulaştıran ekibe mobil aşı

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen meslek grupları arasında yer alan, her gün binlerce kişiyi evlerine, işlerine ve sevdiklerine ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki otobüs şoförleri, mobil sağlık ekipleri tarafından aşılandı.
Özellikle SGK’ya kayıtlı çalışanların da aşılama programına alınmasıyla birlikte toplumsal bağışıklık noktasında önemli mesafe alınırken, sağlık ekipleri fabrikalar gibi fazla çalışanın olduğu işyerlerinde mobil aşılama çalışmalarına başladı. Mobil aşı uygulamasından yararlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi de Burulaş bünyesinde çalışan şoförlerin aşılarını Kaplıkaya’daki Hareket Merkezi’nde yaptırdı. Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen aşılama ve acil müdahale ekibi, sabah saatlerinde aşılama çalışmalarına başladı. Hareket Merkezi binasının girişinde oluşturulan kayıt bölümünde evraklarını imzalayan şoförler, aşılarını yapıldıktan sonra 1520 dakikada kontrol amaçlı bekletildikten sonra, kaldıkları yerden görevlerine devam etti. Otobüs şoförlerinden 36 yaşındaki Ali Türkmen, bu uygulama sayesinde randevu alma, hastaneye gitme ve sıra bekleme gibi dertleri yaşamadan aşını kolaylıkla olduğunu söyledi.
Mobil aşılama çalışması hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, bu imkanı sağlayan Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ekibine teşekkür etti. Türkiye çapındaki çok hızlı bir şekilde yapılan aşılama programı çerçevesinde hastalığa karşı önemli korunmanın sağlanacağını dile getiren Akhan, “İnşallah daha sağlıklı, daha huzurlu günlere ulaşmış olacağız. Öncelikle bu süreçte görev alan sağlık çalışanlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte özellikle pandemi sürecinde çok ciddi fedakarlıkla görev yapan toplu taşıma personellerimize teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçlerde toplum olarak böyle felaketlerden, böyle toplumsal salgınlardan uzak kalır ve daha güzel günlere yol alırız” dedi.
Ciddi sorumluluk
Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek gruplarından birinin de toplu taşıma olduğunu söyledi. Burulaş şoförlerinin sürekli olarak hastaların ve sağlık çalışanlarının menzillerine ulaşması konusunda çok ciddi sorumluluklar üstlendiğini hatırlatan Çapar, “Sağlık Bakanlığımızın işyerinde aşılama ile ilgili yaptığı uygulama nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz pandemi sürecinde olduğu gibi bundan sonra da vatandaşa en güzel şekilde hizmet vermeye gayret edeceğiz” diye konuştu.
Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ferhat Ekinci de yoğun bir şekilde hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde devam eden aşılamanın, son üç gündür de yerinde mobil ekipler tarafından fabrikalarda ve büyük işletmelerde devam ettiğini kaydetti. Ekinci, Burulaş işletmesinde sabah başlayan ve gece 23.00’a kadar devam edecek aşılama ile 1000’in üzerinde şoförün aşılanacağı vurguladı.

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