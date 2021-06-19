Oğlunun topunu almak isterken dere yatağına düşen kadın böyle kurtarıldı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da çocuğunun yol üzerindeki korkuluklara sıkışan topunu almak isteyen Esra Taşkesen (38), 6 metreden dere yatağına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılan Taşkesen, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi Sağlık Parkı´nda meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte parka giden Esra Taşkesen, oğlunun dere yatağı için yaptırılan korkulukların arasına sıkışan topunu almak isterken dengesini kaybedip yaklaşık 6 metreden düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesi sonucu kısa sürede bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kadını çıkartamayacaklarını anlayınca itfaiye müdürlüğünden yardım istediler. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenle dere yatağına inerek önce Taşkesen´i sedyeye bağladı ardından da sedyeyi halatlar yardımıyla yukarı çıkardı. Taşkesen´in çıkarılmasına çevredeki vatandaşlar da yardımcı oldu.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Esra Taşkesen, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi''nde tedavi altına alındı. Doktorlar, vucudunda ezikler bulunan Taşkesen'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladılar.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-06-19 18:17:16



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