Minik öğrenciler yemek artıklarını gübre yaptı

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından başlatılan geri dönüşüm, enerji, su tasarrufu ve çevre bilinci çalışmaları yayılıyor. Bu konuda önemli yatırımlar gerçekleştiren belediyenin çalışmalarına öğrencilerden destek geldi.

İlkokul öğrencileri, Mustafakemalpaşa Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine evlerinde biriktirdikleri sebze ve meyve artıklarını getirerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor, hem de kendi kompostlarını üretiyor. Yunusemre İlkokulu 2C ve 2F sınıfı öğrenci ve velileri evlerinde biriktirdiği, meyve sebze atıklarını, pilleri, yağları ve e atıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Kompost Tesisine getirdiler. Sınıf öğretmenleri Duygu Atmaca, Rasim Balaban ve tema sorumlusu Ezel Tuna ile tesisi gezen minikler sıfır atık konusunda bilgi alırken, komposttan üretilen organik gübre ile maydanoz tohumu dikti.

“Sıfır Atık” seferberliğine katılarak çevre bilincine sahip olan öğrenciler, yanlarında getirdikleri meyve sebze atıklarını kompost makinesine atarak kompost üretmeye başladı. Sıfır atıkla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı bulan öğrenci ve velilere, bitkisel atık yağ toplama kabı dağıtılarak biriktirmeleri ve geri dönüşüme kazandırmaları istendi.

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