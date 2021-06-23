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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

İHA

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Bursa Valiliği, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021YKS) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07:0017:00 ile 27 Haziran 2021 Pazar günü 07:0015:30 saatleri arasında Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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