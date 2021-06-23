Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

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Bursa Valiliği, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021YKS) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07:0017:00 ile 27 Haziran 2021 Pazar günü 07:0015:30 saatleri arasında Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacağını bildirdi.

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