Kimliğini kaybeden ve yanlış okula giden öğrencilerin yardımına polis yetişti



Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı´na (YKS) girmek isteyen öğrenci, kimliğini kaybedince, imdadına polis yetişti. Motosiklet ile Nüfus Müdürlüğü´ne götürülüp yeni kimlik çıkartılan öğrenci, son dakikada sınava yetiştirildi. İnegöl'de ise heyecandan yanlış okula giden öğrenci ise polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula götürüldü.

Bursa'da yapılan YKS sınavlarında ilginç görüntüler yaşandı. Kent genelindeki sınav merkezlerine gelen öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken, aileler de okul dışında çocuklarını bekledi. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi'ndeki Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Sezgin Bayraktar, kimliğini kaybettiğini fark edince, polis ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli şahin ekibi, Bayraktar´ı alarak Osmangazi Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yeni kimlik çıkaran Sezgin Bayraktar, yine polislerle birlikte okula dönüp, sınava girdi.

Merkez Yıldırım İlçesi Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava saat 10.00´da gelen Abdullah Çibir, görevlilerce içeri alınmadı. Sınava giremediği için büyük üzüntü yaşayan öğrenci, "Saat tam 10.00'da geldim, ama sınava almadılar. Bir senedir bunun için çalışıyorum. Emeklerimiz boşa gitti" dedi.

YANLIŞ OKULA GELDİ, POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

İnegöl ilçesinde YKS için Kemalpaşa Mahallesi´ndeki İmam Hatip Lisesi´ne gelen Ezgi Havadar, içerideki sınav görevlilerin uyarısı üzerine yanlış sınav merkezine geldiğini anladı. Okuldan çıkan öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna alınan Havadar, hızla 7 kilometre ilerdeki Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu´na götürülüp son anda sınava yetiştirildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN-Yavuz YILMAZ

2021-06-26 14:36:55



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