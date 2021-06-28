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Yaren´in göç yolculuğu yavrusuna takılan verici ile izlenecek

DHA

Yaren´in göç yolculuğu yavrusuna takılan verici ile izlenecek


Yasin KESKİN/ KARACABEY, (Bursa), (DHA)- BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin yavrularından birine uydu vericisi takıldı. Bu çalışmayla Yaren leyleğin muhtemel kışladığı noktaların ortaya çıkarılmaya çalışılacağı belirtilirken, bir yandan da Yarenseverlerin kafalarındaki nereye göç ettiklerine dair soru cevaplanacak. 
Yaren leylek, geçen aylarda balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğunun 10'uncu yılında da buluştu ve o anlar, doğasever tarafından sevinçle karşılandı. Yaren leylek, bu şöhreti sayesinde artık bilimsel bir çalışmanın da parçası olacak. Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl, Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü´nden başlayıp gün boyu kırsal mahallelerdeki ulaşılabilen leylek yuvalarına ulaşılıp yavru leyleklerin halkalanması sağlandı. Halkalama çalışması ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi´nden Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Uzman Halkalamacı Nizamettin Yavuz ve Mehmet Akif Bilir tarafından gerçekleştirildi.
BEŞNUMARA'YA VERİCİ TAKILDI
Karacabey Belediyesi, bu yıl Yaren´in bir yavrusuna da uydu vericisi takılmasını sağladı. Sosyal medyada yapılan ankette, en küçük yavru olan ve `Beşnumara´ olarak anılan leylek, tüm dikkatlerin odağına girdi.. En küçük yavru olduğu için yuvadan atılma ihtimalinden dolayı yuvayı izleyen binlerce kişi, günlerce telaşlı bir bekleyişe geçti ve Yaren leyleğin eşiyle birlikte 5 yavrusunu da büyüteceği anlaşılınca, takip eden herkes mutluluk yaşadı. Takipçilerin `Beşnumara´ olarak andığı en küçük yavrunun, daha sonraki günlerde yuvaya taşınan plastik ipliğe ayağının dolanması sonucu Karacabey Belediyesi ekipleri leyleğe müdahale etti ve böylece yavru leylek, ikinci kez ölümden döndü. Tüm bu badireleri sağ salim atlatan `Beşnumara´nın kısmeti de açık olduğu düşünülüp, uydu vericisinin ona takılmasına karar verildi. Halkalama ekibi çıktığı tüm yuvalarda, yavrular için risk oluşturan materyalleri de ortadan kaldırdı. Almanya´da yaptırılan verici, 40 gram ağırlığında ve güneş enerjisiyle çalışıyor.
İSİMLER ANKETLE BELİRLENDİ
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından, halka takılacak yavruların isimlerinin internet üzerinden açılacak anketle belirlenmesine karar verildi ve yapılan oylama sonucu Yaren leyleğin beş yavrusuna `Karaca´, `Kısmet´, `Eda´, `Umut´ ve `Beşnumara´ isimleri verildi. Ayrıca mahallede diğer halkalanan yavru leyleklere de Eskikaraağaç Mahallesi´ndeki çocukların isimleri verildi.
LEYLEK POPÜLASYONU HAKKINDA BİLİMSEL VERİLERE IŞIK TUTACAK
Halkalama işlemi yapılırken, halka takılmak için yavruları yuvadan alınan Yaren leylek ise çatıda yavrularını izledi. Bu sırada bir vatandaş da leyleği çatıda besledi.
Yaren´in en küçük yavrusu olan ve takipçilerin `Beşnumara´ ismini verdiği leylek, Türkiye´de şu anda halkalanmış olan ve üstünde verici taşıyan tek leylek olma özelliğine sahip. Eğer ilk birkaç yıl hayatta kalmayı başarabilirse, Türkiye´de leylek popülasyonu hakkında bilimsel veriler elde edilmesine de olanak sağlayacak.
MUHTEMEL ROTALARI KEŞFEDİLECEK
Yaren Leylek ile Adem Amca hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, verici takılmasına ilişkin bilgiler verdi. Tüydeş, "Genelde şöyle bir soru geliyordu, Yaren´e neden halka, verici takılamıyor? Yetişkin leyleklere verici takmak riskli oluyor. Takılan leyleğin onu yadırgama ihtimali, strese sokma ihtimali göz önünde bulundurularak; yavruyken takılırsa leyleklere hem takılması riskli olmuyor, hem de yavrunun benimsemesi daha kolay oluyor. O yüzden yavru leyleklere takılıyor. Burada iki amaç var; ilki Yaren leyleğin Afrika´da kışı nerede geçirdiğiydi, diğeri de Yaren´in şöhretinden faydalanarak, bilimsel bir araştırmanın da yavruları bir parçası oldu. Karacabey Belediyesi, insanların hem merakını gidermek hem de bilimsel çalışmaya destek olabilmek için verici taktı. Yapılan bazı araştırmalarda göç rotalarının yavrulara kalıtsal şekilde geçtiği, özellikle yavru leyleklerin annelerinin rotalarından çıkmadığı, ayrı olsalar da aynı rotalardan sapmadığını gösteren bazı çalışmalar oldu. Buradan da yola çıkarak, Yaren leyleğin muhtemel kışladığı noktaları ortaya çıkarmış olacağız. Bu yüzde 100 doğru olmasa da büyük oranda yavru leylekler, Yaren ile aynı rotayı çıkaracak aslında bizlere" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-06-28 18:14:10

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