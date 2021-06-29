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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kare kare tarih maratonu başlıyor

İHA

Kare kare tarih maratonu başlıyor

Bursa’nın değerlerini dünyaya tanıtmak maksadıyla 2021 yılını Bursa için “Hanlar Bölgesi ve İpek yılı” ilân eden Büyükşehir Belediyesi, BUFSAD ve TFSF iş birliğiyle Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu düzenliyor.
Uludağ, göller ve şelaleler gibi doğal zenginlikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki tarihî eserleri, zengin mutfak kültürü, termal kaynakları gibi değerleriyle turizmin her alanına hizmet edebilecek potansiyele sahip olmasına rağmen, turizmden hak ettiğini alamayan Bursa’nın ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı için bir faaliyet daha hayata geçiriliyor. Bursa’nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi maksadıyla şehrin sahip olduğu değerleri tanıtmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi ulusal çapta bir faaliyete daha imza atıyor. Bursa’yı dünyaya tanıtmak ve turizmi geliştirmek için 2021 yılını Bursa için “Hanlar Bölgesi ve İpek yılı” ilân eden Büyükşehir Belediyesi, bu temaya uygun olarak Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu düzenliyor.
Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan maraton 234 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dijital renkli veya siyahbeyaz fotoğraf olarak tek bölüm olan maratonda bütün fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Fotoğraf maratonu için başvurular, 2 Temmuz 2021 Cuma günü saat 09.00 ile 4 Temmuz 2021 Pazar saat 20.00 arasında Bursa UNESCO Meydanı’ndaki (tarihî belediye binası yanı) kayıt masasında form doldurularak yapılacak. Kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacak ve 4 Temmuzda son fotoğraf yüklemesi yapılmış olacak. Maratona katılan eserler 9 Temmuzda değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar 10 Temmuzda açıklanacak.
Açık hava müzesi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinospark Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısıyla, “Bursa’nın Hanları, Tarihî Dokusu ve İpek” temalı Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nu kamuoyuna duyurdu. BUFSAD Başkanı Serpil Savaş’ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, Bursa’nın tanıtımı için her platformda yoğun bir çaba harcadıklarını açıkladı. Bursa’nın geleceği için canla başla çalıştıklarının altını çizen Başkan Aktaş, “Turizm profesyonelleri ile yaptığımız toplantılardan, uluslararası fuarlara katılıma, dijital platformların doğru bir şekilde kullanılmasından yeni turizm haritası oluşturulmasına varıncaya kadar her imkânı değerlendirip, Bursa’nın geleceği için canla başla çalışıyoruz. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan şehrimiz, UNESCO Şehirler Ağı programına da aday gösterilen 2 ilden biri oldu. Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi şu anda Tarihi Çarşı Ve Hanlar Bölgesi’ni daha da ön plana çıkaracak olan bir proje yürütüyoruz. Hanlar bölgesi bünyesinde 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbenin bulunduğu, tam anlamıyla bir açık hava müzesi konumunda. Biz bu yıl Hanlar Bölgesi ve ipeği daha da ön plana çıkaracak, daha da parlatacak faaliyet ve programlar yapacağımızı söylemiştik. Maksadımız Bursa’mızın günlük hayatının kalbi sayılan Tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin ve yine geleneksel değerlerimizden biri olan ipeğin daha sağlıklı bir planla tanıtılmasını sağlamak” dedi.
Geleceğe miras
Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nun da bu etkinliklerden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Arzumuz Bursa’mızın tanıtımına katkı sağlamak, şehrimizin tarihî güzelliklerini ön plâna çıkarmaktır. Bu vesileyle, şehir dokusu ve şehirde sosyal hayat gibi unsurların, fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasına imkan sağlanmış olacak. Aynı zamanda şehrimizin görsel arşivini destekleyip geleceğe miras bırakırken, fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğrafseverlerin Bursa’da buluşmasına imkân sağlamış olacağız. Bursa’mızın tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.
Toplam 50 bin TL ödül
Katılımın ücretsiz olduğu ve her katılımcının en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyahbeyaz eserle katılabileceği maraton, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, Türkiye’de yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Sait Liman, Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Karlıova, Sanatçı Küratör Denizhan Özer, Fotoğraf Sanatçısı Küratör Fahrettin Beceren, Fotoğraf Sanatçısı / EFİAP Savaş Şener ve BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş’tan oluşan Seçici Kurul, son yüklemesi 4 Temmuz 2021 saat 23.00 olan fotoğrafları 9 Temmuz’da değerlendirmeye alacak. Sonuçlar ise 10 Temmuz 2021’de açıklanacak. Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu’nun birincisi 10 bin TL, ikincisi 6 bin TL ve üçüncüsü de 4 bin TL ile ödüllendirilecek. 3 adet mansiyona 2 biner TL, 1 adet Kurum Özel Ödülüne 2 bin TL, 1 adet Jüri Özel Ödülü ne 2 bin TL ve sergilemeye değer görülen 40 esere de 500’er TL para ödülü verilecek.
Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu ile ilgili bütün detaylar ile başvuru formuna bursa.bel.tr ve tfsfonayliyarismalar.org sitelerinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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