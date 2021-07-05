Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük Mehmet'in yüzündeki iz kalıcı olacak

Bursa'nın İznik ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzünden feci şekilde yaralanan Mehmet Alper Doğan'ı bir kağıt toplayıcısı kurtardı. Küçük çocuğun yüzündeki izin kalıcı olacağı öğrenildi.

Olay sahil yolu İznik Orman İşletme Şefliği önünde yaşandı.

Orman İşletme Şefi Kamil Doğan’ın oğlu olan 8 yaşındaki Mehmet Alper Doğan şefliğe gitmek için yolun karşından geçerken bir anda başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O esnada orada kağıt toplayan bir genç çocuğu kurtardı. Küçük Mehmet yüzünden feci halde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Alper Doğan tedavi altına alındı.

Doktorlar Küçük Mehmet’in yüzündeki yaranın izinin ömür boyu kalacağını ifade ettiler.

Köpek tarafından ısırılan Mehmet Alper Doğan’ın tedavisi sürürken, kağıt toplayıcısı ve baba Kamil Doğan yaşadıklarını anlattılar.

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