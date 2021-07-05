Kripto para cinayeti zanlıları tutuklandı Kripto para cinayetinin 3 şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bursa’da turizm acentesi işleten iki ortağın arasında çıkan kripto para tartışmasında kan aktı. Kripto paradan 20 bin dolar zarar eden H.A. (30), iş ortağı S.S.'yi (30) sorumlu tutup zararının karşılamasını isteyince, SS’nin de adam tutup ortağını öldürttüğü iddia edildi. H.A.’nın bir marketin önünde oturduğu sırada başından vurulduğu ân kameralara yansırken, çok geçmeden yakalanan şüpheli, cinayeti S.S.’nin azmettirdiğini itiraf etti. Azmettirici S.S., kardeşi A.S. ve cinayeti işleyen A.K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan H.A., iş ortağı S.S. yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek, S.S.’den zararını karşılamasını istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. SS.’yi tehdit ettiği iddia edilen H.A. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki bir arkadaşının marketine giden H.A. marketin önünde oturduğu sırada marketten çıkan silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarından, cinayetin ardından marketten bir kişinin kaçtığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüpheli şahsın kaçtığı plakası tespit edilen otomobili Kestel ilçesinde yakaladı. Katil zanlısının cinayette kullandığı suç aleti tabanca da polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

İsminin A.K.K. (22) olduğu öğrenilen silahlı saldırgan ile kaçtığı aracı kullanan A.S. (21) gözaltına alındı. A.K.K'nin polise verdiği ilk ifadesinde, S.S.'nin kendisine tabanca ve fişek vererek cinayete azmettirdiğini söylediği öğrenildi.

Beyrut'a kaçarken yakalandı

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen S.S.'nin ise yurt dışına kaçacağı ihbarını alan Bursa polisi, otobüsle önce Sabiha Gökçen Havaalanı'na, oradan Ankara Esenboğa Havaalanına geçen S.S.'yi 00:40'ta, Beyrut'a uçakla kaçmaya hazırlanırken yakaladı. Bursa'ya getirilen S.S. sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hayatını kaybeden H.A.’nın cenazesi, Bursa Adlî Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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