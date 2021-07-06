Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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YOL KISMEN TRAFİĞE AÇILDI

Bursa'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını hafif ticari aracın sürücüsünün kimliği belli oldu. Sürücünün Özer Ulutaş (55) olduğu belirlendi. Bu arada, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Orhangaziİznik karayolu ise kısmen trafiğe açılırken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-07-06 19:35:48



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