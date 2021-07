Bursa’da festival coşkusu başlıyor

Pandemi sebebiyle geçen yapılamayan 59’uncu Uluslararası Bursa Festivali, 1130 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59’uncusu düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Almira Otel’de gerçekleştirildi. Pandemi yüzünden geçtiğimiz yıl yapılamayan festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Özer Matlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, farklı medeniyetlere beşiklik eden Bursa’nın aynı zamanda farklı kültürlerin harmanlandığı bir şehir olarak da öne çıktığını söyledi. Bunun en güzel örneklerinden birinin de 1962 yılından bu yana yapılan Bursa Festivali olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “İlk yıllardan itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Bursa Festivali, 1987 yılından itibaren Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması gibi etkinliklerle her yıl daha da zenginleşen bir içerikle dünyanın kültürünü Bursa’da buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl pandemi süreci dolayısıyla yapılamayan 59. Uluslararası Bursa Festivali bu yıl, 1130 Ağustos tarihleri arasında hemşehrilerimizi, görmek istediği sanatçılarla buluşturacak. Her yıl festivalden sonra yapılan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasını pandemi şartlarından dolayı önümüzdeki yıla erteliyoruz. Bunun yerine bu yıl 26 Ağustos tarihlerinde, Bursa’da faaliyet gösteren halk dansları toplulukları ile 17 ilçemizi kapsayacak şekilde bir folklor şöleni gerçekleştireceğiz. Bu şöleni önümüzdeki yıllarda da festival öncesi etkinliği olarak gelenekselleştirmek istiyoruz. Bu festivalin amacı, Bursa'nın her bir köşesine, caddesine, sokağına, ilçesine, her bir tarafına ulaşmak” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Uluslararası Bursa Festivali’ne ilk kez sponsor olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, festival boyunca 13 konserde 10 sağlık çalışanı ve 10 engelli vatandaşı misafir edeceklerini de sözlerine ekledi.

BKSTV Başkanı Özer Matlı da Açık Hava Tiyatrosu sahnesinin ilk kez yenilendiğini, koltuklar ve bina bakımlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, katkıları nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Bir yıllık aradan sonra festival özleminin nihayet bittiğini dile getiren Matlı, “59. Uluslararası Bursa Festivali, 11 Ağustos Çarşamba günü etkinliğimizin klasiği haline gelen Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın Hakan Aysev ile müzik ve sanat şöleniyle başlıyor. Bursa’mızın kültür, sanat ve turizm hayatına yön veren en önemli aktörlerinden biri olan BKSTV, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleyeceği festivalimizle halkımızı özlem duyduğu sanatçı ve etkinliklerle buluşturacak. Bunun yanı sıra Açık Hava Tiyatrosu’nda özel etkinlikler bu akşam Madrigal ve Can Ozan konserinin yanı sıra yarında ‘Don Kişotum ben’ tiyatro oyunu ile başlayacak. 23 Ekim’e kadarda Sagopa Kajmer’den Kenan Doğulu’ya Zeynep Bastık’tan Sertap Erene’'e kadar birçok sanatçıyı ağırlayacağız. Uzun bir aradan sonra hemşehrilerimizin kültür ve sanat özlemini giderecek çalışmalarımızı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer destekçilerimizle birlikte 17 ilçeye yayacağız” dedi.

Şehre inanmış ekip

Bursa’da bir hikâye yazabilecek ve şehre inanmış bir ekibin olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer Özer ise, “Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere BKSTV ve bütün kurumlarıyla Bursa’nın geleceğini hedefleyen bir ekip var. Bursa’nın geleceğine inanan ve geçmişinin dinamikleri üzerinde yürüyen ekiple güzel çalışmalar yapılıyor. 2022 ve 2023’e giden süreçte kültür ve turizmin ön plana çıkacağı bir Bursa oluşturulacak” diye konuştu.

Festival biletleri 16 Temmuz Cuma gününden itibaren; biletinial.com üzerinden online olarak, 26 Temmuz’dan itibaren Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Park ve Kültürpark Açıkhava Gişesinden alınabilecek.

