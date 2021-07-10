Bursa sokakları sanatla şenleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin pandemi döneminde ciddi gelir kaybına uğrayan yerel sanatçıları desteklemek için düzenlendiği ‘Birnefestival’, renkli kortej yürüyüşü ile başladı.



Bursa’da Mart ayında “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesiyle sokak sanatçılarına sağlıklı ortamda sanatlarını icra etme imkanı sunan ve geçtiğimiz ay Sokak Sanatçıları Festivali’ne imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel sanatçıları desteklemek amacıyla sanatı sokağa indirmeye devam ediyor. Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, Bursa’nın merkez ve 17 ilçesini Eylül ayı sonuna kadar açık hava sanat etkinlikleriyle buluşturacak ‘Birnefestival’ programı düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Müzisyenler, pandomim sanatçıları, tiyatrocular, uzun bacaklar ve palyaçolarla eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan yürüyüşe renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar da şenlik havasındaki yürüyüşte alkışlarıyla sanatçılara destek verdi.



Kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen festival açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Sanata Hayat

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 1,5 yıldır, Covid19 salgını ve onunla mücadele için alınan önlemler nedeniyle hayatın günlük rutinlerinin değiştiğini ve pek çok sektörün de işçisi ve işvereni ile bu değişimlerden olumsuz etkilendiğini söyledi. Konser, eğlence ve sahne etkinliklerinin salgının başından beri ciddi anlamda kısıtlanması sebebiyle sanatçıların da gelir kaybı yaşayan önemli gruplar arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz de bu dönemde 'sanata hayat' mottosu ile yola çıktık ve bir dizi etkinlik ve faaliyet ile şehrin ve bölgenin sanatçılarına destek olmayı bir görev edindik. Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında, toplamda 450 sanatçıya hem maddi destek hem de uygun önlemlerle açık havada sahne alma imkânı sağlayarak bu zorlu dönemi atlatmalarına destek oluyoruz. Birnestival, tiyatro, çocuk tiyatrosu, müzik, gölge oyunları ve animasyon gibi pek çok kategoride gerçekleşecek. Etkinliklerimiz her kesimden izleyiciye hitap ediyor. 17 ilçemizde farklı noktalarda gerçekleşecek olan Birnefestival, Eylül sonuna kadar sürecek. Herkese iyi seyirler diliyorum” dedi.



Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de yeme içme nasıl bedenin gıdası ise sanatın da ruhun gıdası olduğunu hatırlatarak, yerel sanatçılara bir nefes olacak festivali düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Açılış töreni Ekim Sanat’ın açık havada sergilediği ‘Yaşlı Kadın ve Papağan’ adlı tiyatro oyunu ile son buldu.

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