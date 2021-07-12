Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a imza attı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Voleybolda yeni sezon öncesi başantrenör Levent Zoroğlu ve orta oyuncu Fatih Eren Uğur´la anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki smaçör Burhan Zorluer´le de sözleşme imzaladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadelesini sürdürecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Takımı Başantrenör Levent Zoroğlu´na emanet eden Büyükşehir Belediyespor, Fatih Eren Uğur´un ardından Burhan Zorluer´le de sözleşme imzaladı.
1996 doğumlu smaçör, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi´nde Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer´in de yer aldığı törenle sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeyi imzaladı. 1.98 boyundaki Zorluer´in de kadroya dahil olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Dinçer, "İyi bir kadro kurarak Bursa´yı Efeler Ligi´nde başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Burhan Zorluer´in takımıza katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Voleybola Ziraat Bankası´nda başlayan, 3.45 smaç, 3.40 blok yüksekliğine sahip Burhan Zorluer de "Yeni sezonda Büyükşehir Belediyespor´un başarısı için mücadele edeceğim için heyecanlıyım. İnşallah bu güzel ekiple güzel işlere imza atar ve bizlere güvenenleri mahcup etmeyiz" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon Sorgun Belediyespor´da forma giyen Zorluer, 2018-2019 sezonunda Ziraat Bankası, 2019-2020 sezonunda Arhavi Belediyespor ve Cizre Belediyespor´da oynadı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-07-12 15:07:35
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