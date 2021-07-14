Gürsu Belediyesi ve BTSO’dan gençler için iş birliği

Gürsu Belediyesi ve Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası (BTSO) arasında “Genç İstihdamın Beceri ve Girişimcilik Odaklı Desteklenmesi Protokolü” imzalandı.

Gürsu Belediyesi’nce “Gençlik”, “Gönüllülük”, "İstihdam" ve “Sürdürülebilir Kalkınma” odaklı stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Kollektif Kariyer Merkezi ile Bursa'nın sanayisine yön veren, faaliyetleriyle ülkemizin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası (BTSO) arasında i şbirliği protokolü imzalandı.

“Fikir ve projelerimize inanarak destek olan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibiyle, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz için çalışacağız” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimizin gelişimine destek olma yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerin istihdamı ve meslekî becerilerini geliştirmeye yönelik kurduğumuz Kollektif Kariyer Merkezi’miz sayesinde birçok gencimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sürekli vurguladığı geleceğin meslekleri konusunda, özellikle nitelikli eleman desteğini sağlamak ve yeni trendleri yakalamak amacıyla, bu yıl, Türk Ulusal Ajansı bünyesinde bulunan ESC (Avrupa Gönüllü Hizmetleri) akreditasyonuna başvurduk. Bu belgeyle gelecek dönemler için Kollektif Kariyer Merkezi’miz bünyesinde bulunan yazılım atölyesi ve youtube stüdyosunda, 12 ay süreyle ve belediyenin bütçesinden herhangi bir ödeme çıkmadan, Avrupa’nın nitelikli gençlerine imkân sağlayarak, bölgemizdeki ve özellikle paydaş olduğumuz kuruluşların çalışanları ile birlikte, katma değerli ürün çıkarma noktasında çalışmalar yürütülecek. Bununla birlikte paydaşı olduğumuz sanayi kuruluşlarının kapasitesini artırmaya yönelik olarak yabancı öğrenci ve gönüllülerimiz ile birlikte sanayici ve iş insanlarını bir araya getirerek eticaret platformlarının aktif edilmesi ile birlikte, Bursa’mızın ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin ve ülkemizin geleceği için birçok kurum ve kuruluşla imzaladığımız iş birliği protokollerinden birini daha Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası’yla imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destekleri için BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonominin önemli bir dönüşüm içinde bulunduğu bir süreçte, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine genç nüfusuyla ulaşabileceğini ifade etti. Ülke ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’nın gerek üretim potansiyeli gerekse de ihracattaki dinamizmiyle sürükleyici bir güç konumunda bulunduğunu vurgulayan Başkan Burkay, “Bizi hedeflerimize taşıyacak temel unsurun beşeri sermayemiz olduğu bilinciyle hayata geçirdiğimiz tüm projelerin temelinde ‘insanımıza yatırımı’ öncelikli kıldık. Bu doğrultuda ekonomimizin nitelikli dönüşümü için girişimciliği, mesleki eğitimi ve meslek standartlarını yükselten birçok örnek proje geliştirdik. Gürsu Belediye Başkanımız Mustafa Işık ile imzaladığımız protokolle de genç istihdamını ‘beceri ve girişimcilik odaklı’ desteklemek adına önemli bir adım attık. BTSO olarak, üretim süreçlerinde gençlerimizin aktif şekilde yer aldığı bir yapı inşa edebilmek hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda girişimcilik, sosyal gelişim ve dezavantajlı kesimin istihdamı konu başlıklarında yapılan çalışmalar kapsamında, birçok özel ve kamu kuruluşu ile iş birliği gerçekleştiriliyor. Merkezin çalışmalarıyla; genç girişimcilerin, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilecek örnek projelerde yer almaları hedefleniyor.

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