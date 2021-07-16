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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de sağlıksız ve küpesiz kurbanlıklara yer yok

İHA

Osmangazi’de sağlıksız ve küpesiz kurbanlıklara yer yok

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kurban ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşların sağlıklı bir hayvan almasını sağlamak adına denetimleri sıkı tutuyor. Hayvanların genel sağlık kontrollerini yaparak kurbanlık nitelik taşıyıp taşımadığına dikkat eden ekipler, hayvanlara gebelik kontrolü de yapıyor.
Osmangazi Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında oluşturulan kurban satış noktalarında bayrama sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki besiciler, özenle yetiştirdikleri hayvanlarını haftalar öncesinden Veysel Karani Kurban Satış Tesisi ve Geçit’te kurulan kurban pazarlarına getirerek satışa sundu. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarının kurulduğu ilk günden itibaren vatandaşların kurban niteliği taşıyan sağlıklı bir hayvan alabilmesi adına denetimlerde bulunuyor. Düzenli olarak pazarlarda yer alan binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sağlık muayenesi yapan ekipler, hayvanların pasaportlarını ve kulak küpeleri de kontrol ediyor. Veteriner hekimler tarafından hayvanların gebe olup olmadıkları kontrol edilirken, kurbanlıkların aşı ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da denetleniyor. Sağlıksız olduğu tespit edilen ve yaşını doldurmayıp kurban niteliği taşımayan hayvanlar pazara alınmıyor.
Sağlıklı bir kurbanlık seçiminde vatandaşların dikkat etmesi gereken kuralları anlatan Veteriner Hekim Kadir Özdemir, “Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da belediyemiz tarafından oluşturulan kurban satış noktalarında vatandaşlarımız ve hayvan yetiştiricilerimiz için hizmet veriyoruz. Yaklaşık 3 haftadır Türkiye’nin dört bir yanından besiciler, hayvanlarını belediyemiz tarafından oluşturulan kurban satış pazarlarına getirip satışa başladı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kayıtlı hayvan almasını sağlamak adına hizmet veriyoruz. Sağlıklı bir kurbanlık hayvanın seçilmesi için öncelikle hayvanın ayakta bulunması lazım. Hayvanı yürüterek bir topallık olup olmadığını gözlemliyoruz. Hayvanın burun kısmı parlak ve nemli olmalı; akıntı gelmemeli. Gözü parlak, canlı olmalı ve göz akıntısı olmamalı. Hayvana baktığımızda tüylerinin karışık olmaması lazım” dedi.
Bayram süresince hizmet verilecek
Pazar yerlerine kaçak hayvan girişlerini ve hastalık taşıma riskini önlemek amacıyla kontrolleri sıklaştırdıklarını ifade eden Veteriner Hekim Özdemir, “Vatandaşlarımız için satın aldıkları hayvanlarda talep doğrultusunda gebelik kontrolü yapıyoruz. Hayvanların yaşını ve genel sağlık durumunu değerlendiriyoruz. Kurbanlık hayvanlar hangi şehirden getiriliyorsa nakil belgesi ve pasaportlarına bakıyoruz. Belgeler ile kulak küpelerinin eşleşip eşleşmediğini inceliyoruz. Hayvanların yaşını doldurup doldurmadığını kontrol ederek kurbanlık nitelik taşıyıp taşımadığına bakıyoruz. Kurbanlık nitelik taşımayan hayvanlar varsa bu konuda vatandaşlarımızı satın almamaları konusunda uyarıyoruz. Bayram süresince hizmetimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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