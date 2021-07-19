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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa TB Başkanı Özer Matlı, İslam aleminin kurban bayramını kutladı

İHA

Bursa TB Başkanı Özer Matlı, İslam aleminin kurban bayramını kutladı

Kurban Bayramının bu yıl pandemi yasakları olmadan idrak edileceğini belirten, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Sevdiklerimizle hasret giderirken lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayı ihmal etmeyelim” dedi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Türk milletinin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti:
“Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, dostluk, dayanışma ve hoşgörü gibi güzel hislerin pekişmesine vesile olan çok özel günlerdir. Millet olarak bir kez daha bizlere paylaşmanın en güzel duygu olduğunu hatırlatan mübarek Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz bayramların aksine bu bayram pandeminedeniyle sokak kısıtlamaları olmadan sevdiklerimizle hasret gidermeimkânı bulacağız. Ancak bayram sevincini yaşarken lütfen tedbiri elden bırakmayalım, korona virüs tehlikesinin henüz tam olarak geçmediğini unutmadan, bayram ziyaretlerimizi temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirelim.Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha başta üyelerimiz olmak üzere, tüm hemşerilerimizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde sağlık dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum.”

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