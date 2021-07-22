Ulaşım yatırımlarından taviz yok

Bursa kent merkezinde olduğu gibi 17 ilçede de ulaşım yatırımlarından taviz vermeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesinde 3 bin 700 metrelik TOKİ 4. Etap ve yeni mezarlık yolundaki sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yeni yollar, yol genişletme, köprü ve kavşaklar ile raylı sistem yatırımlarını kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi kapsayan ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinde TOKİ 4. Etap ile yeni mezarlığa bağlantı için vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan 3 bin 700 metre uzunluğundaki yol da daha sağlıklı bir hale getirildi. Altyapı çalışmaları tamamlanan yolda, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca başlatılan sathi kaplama bayram öncesi tamamlandı. Böylelikle Orhangazililer, ulaşım anlamında sorun yaşadıkları yolu bayramda daha konforlu bir şekilde kullanmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi nedeniyle tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatarak, buna rağmen söz konusu ulaşım olunca Bursa’da yatırımlardan asla taviz vermediklerini söyledi. Kent merkezinde olduğu gibi tüm ilçelerde ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, Orhangazi’de sathi kaplaması tamamlanan 3 bin 700 metrelik yolun da Orhangazi’ye hayırlı olmasını diledi.

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