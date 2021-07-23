Osmangazi'de kurban kesim satış yerleri temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurulan kurban satış yerlerini iş makineleriyle temizleyerek günlük hayata uygun hale getiriyor.

Vatandaşların kurban ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri amacıyla 2 noktada satış yeri, 19 noktada ise kesim yeri hazırlayan Osmangazi Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresince kurban kesim alanlarında anlık müdahalelerde bulunarak, kötü koku ve görüntülerin önüne geçti. Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için Veysel Karani Mahallesi’ndeki Hijyenik Kurban Satış Tesisi ve Geçit Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanında bayramın 3. gününden itibaren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, Geçit Mahallesi’ndeki kurban satış yerinde boşaltılan kotraların bulunduğu alanlardaki atıkları arazöz, greyder, loder ve JCB ile temizledikten sonra kamyonlara yükleyerek alandan kaldırdı. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki çöp ve atıkları temizledikten sonra ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Veysel Karani Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde de boşaltılan kotralarda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Osmangazi'deki her iki kurban pazarı da temizlik çalışmalarının ardından dezenfekte edilerek günlük hayata uygun hale getirilecek.

Yürütülen koordineli çalışma ile Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için 980 personel 112 araç ile kesintisiz hizmet verdik. Çok şükür güzel ve huzurlu bir bayram yaşadık. Ekiplerimiz, bayramın birinci günü sabahından itibaren anında temizlik çalışması yaparak olumsuz görüntülere izin vermedi. Şimdi de kurban satış yerlerini iş makineleriyle temizleyip günlük hayata uygun hale getiriyoruz. Böylece kesim yerlerimiz, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılmış olacak. Bayram süresince özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

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