Bursa'da folklor rüzgârı esecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliğiyle bu yıl ilkini düzenlediği Halk Dansları Şöleni, 2 Ağustos Pazartesi günü Cumhuriyet Caddesi’ndeki kortejle başlayacak.

Bursa’daki halk dansları toplulukları, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek şölenle Bursalılarla buluşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın bu zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmalıyız. Yaşadığımız toprakların bir parçası olan ancak unutulmaya yüz tutan halk dansları da bu zenginliğin bir parçası. Bu kültürel zenginliğin gelecek nesillerin sahipleneceği bir şekilde yaşatılması amacıyla Bursa’daki halk dansları topluluklarını 26 Ağustos tarihleri arasında Bursalılarla buluşturuyoruz. Bursa’daki halk dansları topluluklarının katılımıyla düzenlediğimiz 17 ilçedeki gösterilerle renklenecek şölene hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

Şölenin açılış kortejinin 2 Ağustos Pazartesi günü saat 16.30’da Cumhuriyet Caddesi’nin İnönü Caddesi tarafından başlayarak Ertuğrul Meydanı’na kadar devam edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, açılış töreninin ardından folklor ekiplerinin 17 ilçede gösterilere başlayacağını ifade etti. Ekiplerin 345 Ağustos saat 21.30’da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacağını söyleyen Başkan Aktaş, 6 Ağustos Cuma günü de kapanış ve final gösterileriyle şölenin sona ereceğini söyledi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenleyecekleri şölenin halk danslarına katkı sunacağını söyledi.

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