Gürsu hayvan dostu şehir oldu

Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması”nda “Enpati Hayvan Dostu Şehirler” başlığında ödül kazandı.

Belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerinin yaygınlaştırılması maksadıyla düzenlenen yarışmada ödül almaya hak kazanan Gürsu Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Mustafa Işık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın da iştirâkiyle Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törende, orjinal fikirler üreten bütün belediyeleri kutlayan Emine Erdoğan, "Dünya ortak evimizdir. Bu evi, diğer tüm canlılarla paylaşıyoruz. Onların, temel haklarına kavuşmasına yardımcı olmak hepimizin sorumluluğudur. Beslenmelerinden tedavilerine kadar, üzerimize düşen birçok vazife var. Belediyelerimizin yenilikçi projeleriyle bütün bu ihtiyaçları karşılayan yaşam alanlarının oluşacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Hayvanların yaşama haklarını korumada büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bütün varlıkların hakkına saygı duymak ve bu hakkı korumak, ancak hayvan sevgisi olan insanlardan müteşekkil bir toplumla mümkündür. Belediye olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla, sokak hayvanlarını korumak ve onların yaşama hakkı konusunda toplumsal hassasiyet oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çabalarımızın böyle anlamlı bir ödülle taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu konudaki hassasiyetimiz ve hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

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