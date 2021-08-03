Bursa’da motor üstünde motor taşıdı

Bodrum'da bir yangın daha!

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Bursa’da bir vatandaş, motorun üstüne motor koyarak taşıdı. Görenler gözlerine inanamadı.

Olay Kültürpark civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, motosikletinin üstüne başka bir motor koyarak taşıdı. Yoldan geçenlerin kameralarına yansıyan görüntüde görenler gözlerine inanamadı.

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