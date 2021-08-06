Bursa’da bugün sıcaklık rekoru, yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Sıcaklık 9 derece azalıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa’da bugün için sıcaklık rekoru beklenirken, hafta sonu ise sıcaklıklar 9 derece azalarak, sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre bu zamana kadar 6 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 39 derece olurken, bugün termometrelerin 12.0015.00 saatleri arasında 40 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Hafta sonu ise sıcak hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması beklenen Bursa’da, sıcaklıkların 9 derece azalarak 31 dereceye düşmesi bekleniyor. Ayrıca yetkililer, mecbur kalmadıkça bugün öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

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