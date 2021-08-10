TOFAŞ'ın yeni sezon programı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Yeni sezonda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi´nde mücadele verecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu çalışmalarına 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2021-2022 Sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde mücadele edecek olan Bursa ekibi, kadroya yeni dahil edilen yabancı oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlamasının ardından yeni sezon hazırlıklarının startını 16 Ağustos Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri´nde verecek. İlk hazırlık maçını 2 Eylül´de Semt77 Yalovaspor Basketbol ile kendi tesislerinde yapacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 8-12 Eylül tarihleri arasında Antalya Belek´teki bir otelde gerçekleştirilecek ve Gloria Cup´a katılacak.
CEVAT SOYDAŞ 15-18 EYLÜL´DE
Bu yıl 21'incisi düzenlenecek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ise 15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak TOFAŞ´ın ev sahipliğinde Bursa´da düzenlenen turnuvaya Mavi-Yeşilliler dışında; ING Basketbol Süper Ligi ekipleri Fenerbahçe Beko, Galatasaray Basketbol, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol katılacak.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-10 10:00:29
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