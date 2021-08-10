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Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı

DHA

Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı


Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'daki TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 68 Arap tayının satışından 8 milyon 541 bin TL gelir elde edildi. Açık artırmada 'Uludoruk' isimli tayın 400 bin TL´ye satışı yapıldı. 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü´ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi´nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 68 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon 541 bin TL gelir elde etti. Taylar, 20 ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Uludoruk' isimli tay, 400 bin TL'ye Nihat Çoşkun´a satıldı. 'Tanışık' ve `Toprak Kokusu´ isimli taylar 370 bin, 'Kuruşbeyi' isimli tay ise 330 bin TL'den alıcı buldu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-08-10 20:14:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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