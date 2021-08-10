Açık artırmada 68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'daki TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 68 Arap tayının satışından 8 milyon 541 bin TL gelir elde edildi. Açık artırmada 'Uludoruk' isimli tayın 400 bin TL´ye satışı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü´ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi´nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 68 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon 541 bin TL gelir elde etti. Taylar, 20 ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Uludoruk' isimli tay, 400 bin TL'ye Nihat Çoşkun´a satıldı. 'Tanışık' ve `Toprak Kokusu´ isimli taylar 370 bin, 'Kuruşbeyi' isimli tay ise 330 bin TL'den alıcı buldu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-08-10 20:14:20
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