Bursa'da şehirler arası otobüs seferleri polis kontrolü altında

Annesi ve avukat kardeşini öldürmüştü! Şok eden suçlamalar!

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinde meydana gelen otobüs kazalarının ardından denetimler artırıldı. Bursa'da bütün yolcu otobüsleri tek tek durdurulup denetlendi.

Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçe terminaline giriş yapan otobüsleri tek tek denetledi. Trafik ekipleri sürücülerin belgelerini inceleyip, yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu. Polis memuru, yolculara sürücüyü yolculuk sırasında denetlemelerini, olumsuzluk anında 112'yi arayarak polise ihbarda bulunmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.