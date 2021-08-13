Kocayayla’da kamp başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Gemlik Karacaali ve Kestel Alaçam ilçelerinden sonra şimdi de Keles Belediyesi işbirliğiyle Keles Kocayayla Oba Çadır Kampı hizmete açılıyor.
Keles İlçesi Kocayayla’da yer alan Oba Çadır Kamp alanında 16 Ağustos 04 Eylül 2021 tarihinde Uludağ’ın eteklerinde eşsiz doğa manzarası eşliğinde misafirlerine kapılarını açacak olan kamp, 1417 yaş arasında 2’si kız, 3’ü erkek toplam 5 dönemden oluşacak ve program 3 gün sürecek. Kamp alanında gençler, ata binme, oryantiring, okçuluk, mas güreşi, matrak, mangala, müzik gibi birçok eğitimi alma fırsatı bulacaklar. Her bir dönem için 50, 5 dönem sonunda da 250 genç kamp hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Kapma katılmak isteyen gençler, https://www.bbbgenclikkulubu.com/etkinlik/keleskocayaylaobacadirkampi adresinden online kayıt yaptırabilecekler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.