Bursa beş gün yanacak

Bursa'da son beş gün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 derece üstünde olması tahmin ediliyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki beş gün ilimizin sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edilmektedir. 2631 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde ve günün en yüksek hava sıcaklıklarının 3436 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Sıcak hava dalgası sebebiyle öğle saatlerinde (11:0016:00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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