Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Mustafakemalpaşaspor Belediyesi'nin açtığı yaz spor okulunda basketbol ve futbol branşlarında eğitimlerini tamamlayan sporculara sertifikaları törenle verildi.

13 Temmuz – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında eğitim veren yaz okuluna 714 yaş arası toplam 50 öğrenci katıldı. Belediye Basketbol ve Futbol Şubeleri tarafından öğrencilerin bedenen ve zihnen gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak maksadıyla düzenlenen yaz okullu sona erdi. Yaz spor okulunda eğitimlerini tamamlayan minik sporcular, Adnan Menderes Meydanında düzenlenen törenle sertifikalarını Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın elinden aldı. Mehmet Kanar, "Çocukların boş zamanlarını spor ile değerlendirmeleri bize son derece mutluluk veriyor. Velilerimizde çocuklarımızda çok memnunlar olumlu yönde tepkiler alıyoruz” dedi.

Başkan Mehmet Kanar, “Belediyemizin bu hizmeti geleneksel hale geldi. Anne babalar çocuklarını kurslarımıza gönül rahatlığıyla gönderebilirler. Yaz kursuna katılan miniklerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Öğrencilerimizin gelişerek ilçemizi tüm spor dallarında profesyonelce temsil edeceklerine inanıyor hepsini gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

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