Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor


BURSA,(DHA) DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuştu. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit olduklarını belirten Prof. Dr. Erbaş "Söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler, paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı. İslam'ın kitap ve bilgi medeniyeti olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, okuyup anlamayı, aklı kullanmayı ve bilgiye sahip olmayı emreden pek çok ayetin bulunduğunu söyledi. Erbaş, şöyle devam etti:
"Medeniyetimizdeki ilk örneğimiz; aydınlanmış şehir Medine'dir. Yesrib'i, 10 sene içinde nasıl Medine-i Münevvere, aydınlanmış bir şehir yaptıysa Allah Resulü efendimiz, onun ümmeti olarak, onun varisi olarak bizler de şehirlerimizi münevver şehirler yapmak zorundayız. O'nun yolundan gidenler olarak. İşte burada Münevver olduğunu bildiğimiz Bursa'ya katkı sağlamak, aydınlanma yolundaki ilerleyişine katkı sağlamak için bugün bir tuğla daha eklemiş oluyoruz."
'KİTAP OKUMA ORANLARININ ARTMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'
Müslüman alimlerin asırlarca ilmin bütün alanlarında insanlığın gelişimine öncülük ettiğini hatırlatan Erbaş, "Bizler Endülüs'ten Maveraünnehir'e, devasa kütüphaneleriyle tarihe iz bırakmış, bilgiye kitapla, hikmetle bütünleşmiş bir tarihin mensuplarıyız. Bugün Müslüman dünyanın, okumayı ve bilgiyi, bilgi peşinde koşmayı ihmal ettiği zaman, nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hem tarihi takip ederek görüyoruz hem de bugün görüyoruz. Yaşanan sorunların, geri kalmışlığın en temel sebebi; ilimden, irfandan, bilimden ve hikmetten uzak kalmaktır. İlmi, bilgiyi kaybedince cehalet karanlığı çökmüştür. Fitne ve tefrikanın sebebinin cehalet olduğunu her vesileyle söylüyoruz. 'Cehalet kötülüklerin anasıdır' diyoruz. Kitap, Müslümanlar için ihtiyaç listesinin sonlarında yer almaya başlamıştı ama şimdi hem Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ülkemizde fuarların açılması, kitapların fazla basılması ve kitap okuma oranlarının artması bizi heyecanlandırmakta, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetinin mensupları olarak umutlandırmaktadır" diye konuştu.
'BATI MERKEZLİ BİLGİNİN İNSANI VE HAYATI DİZAYN ETTİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ'
Dünyada ekonomi, sanat, teknoloji, hukuk alanlarında ileri ülkelerin en bariz özelliklerinden birinin kitap okuma oranları olduğu ifade eden Erbaş, şunları söyledi:
"İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır. Bu mesafeyi bizim telafi etmemiz zorunluluğumuz vardır. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun yanında son vahye, köklü bir medeniyete, dinamik insan kaynaklarına sahip olduğu halde İslam dünyası insanı ve hayatı inşa edecek bir bilgi ve dünya tasavvurunu güçlendirip izah ederek yeryüzüne henüz teklif edebilmiş değildir. Bunun için bizim İslam dünyası olarak çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız vardır."
Erbaş'ın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Müftüsü İzani Turan da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve binanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa bazı milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda davetli de katıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2021-08-31 17:09:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet parçalara ayrıldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet parçalara ayrıldı: 1 yaralı
Minik yelkenciler sertifika heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Minik yelkenciler sertifika heyecanı yaşadı
Dağcılar Uludağ’ın zirvesine çıktı
YEREL HABERLER Dağcılar Uludağ’ın zirvesine çıktı
Otoyol yakınında ot yangını
YEREL HABERLER Otoyol yakınında ot yangını
Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti Poliklinik binası önünde düşüp başından yaralanan yaşlı kadın kadın, prosedür yüzünden uzun süre 112 ambulansı beklenince kurtarılamadı İsyan eden vatandaşlarla güvenlikçiler arasında arbede yaşandı
YEREL HABERLER Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın ...
İznikli sporcuların başarısı
YEREL HABERLER İznikli sporcuların başarısı
Bursa’da ilk 250 büyük firma araştırması sonuçlandı Bursa ekonomisinin performansını pandemi ve destekler belirledi
YEREL HABERLER Bursa’da ilk 250 büyük firma araştırması ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bugün Müslüman dünya okumayı ve bilgiyi ihmal ettiği zaman nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz” Bursa İl Müftülüğü yeni hizmet binasının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bugün Müslüman dünya ...
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kestel’de coşkuyla kutlandı Ünlü Şarkıcı Burak Kartal ve Asena Bilge Atalay, Kestellilerle buluştu
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kestel’de coşkuyla ...
Bursaspor’dan U17 Millî Takımı’na iki isim davet edildi
YEREL HABERLER Bursaspor’dan U17 Millî Takımı’na iki isim davet ...
Karacabey’deki spor yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER Karacabey’deki spor yatırımları değerlendirildi
Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020’yi geçti
YEREL HABERLER Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020’yi geçti
Tarlalarına danan 400 kiloluk domuzu vurdular
YEREL HABERLER Tarlalarına danan 400 kiloluk domuzu vurdular
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
İstihdama tam destek sürüyor
YEREL HABERLER İstihdama tam destek sürüyor
Uçurtma şenliğine Gökhan Tepe’li final
YEREL HABERLER Uçurtma şenliğine Gökhan Tepe’li final
Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı
YEREL HABERLER Emekli bankacıya kahvehane önünde silahlı saldırı
Mazgal kapağı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Mazgal kapağı hırsızlığı kamerada
Bursaspor’dan Ferhan Şensoy mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor’dan Ferhan Şensoy mesajı
Bursa'da silahlı saldırı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı saldırı
Özbek heyetten Bursa Mobilyası'na tam puan
YEREL HABERLER Özbek heyetten Bursa Mobilyası'na tam puan
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
YEREL HABERLER 7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
Prof. Dr. Mıstık: "Covid-19’a karşı aşı olmamızı gerektiren birçok sebep var”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mıstık: "Covid-19’a karşı aşı olmamızı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.