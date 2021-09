50 yıldır seyyar arabayla köfte satıyor

Bursa’da 50 yıldır seyyar arabasıyla köfte satan Mesut Çolak’ın müşterileri, köfte yemek için dakikalarca sıra bekliyor.

Osmangazi ilçesinde Tahıl Pazarında seyyar arabasını 10 yıldır aynı yerde açan köfteci Mesut Çolak’ın müşterileri, her gün bu lezzet yemeye geliyor. Uygun fiyata hizmet verdiği için çok sayıda müşterisi olan Çolak’ın seyyar arabasının başında vatandaşlar, köfte yiyebilmek için sıraya giriyor.

Bu işi 50 yıldır yaptığını ifade eden Mesut Çolak, "Bursa’da aynı yerde seyyar arabamla köfte pişirip satıyorum. Müşteri kitlem oluştu, bu lezzeti bilen vatandaşlar her gün köftemi yemeye geliyor. Fiyatımız da uygun. Burada her saat köfte ekmek kuyruğu var. Bu işi severek yapıyorum. Yarım ekmek köfteyi 10 liraya satıyorum" dedi.

Seyyar köfteciden her gün köfte yemeye gelen vatandaşlar, "Buranın müdavimi olduk. Ustamız çok lezzetli yapıyor. Biz de bu lezzetten vazgeçemiyoruz. Burada her gün sıra bekleyip köftemizi yiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.