Zabıtanın 195. gurur yılı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 195. yılında, telsizden yaptığı anonsla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanlığı personelini kutladı.

Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan zabıta teşkilatı, bu yıl 195. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bursa’da vatandaşların huzur ve güveni için yoğun bir mesai harcayan zabıta personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Tarihî belediye binasında gerçekleşen ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanı Sadık Kibar ve zabıta komiserleri katıldı. Başkan Alinur Aktaş, telsizden anons yaparak, Zabıta Dairesi Başkanlığı personellerini tebrik etti. Zabıta teşkilatının Büyükşehir Belediyesi’nin dışa bakan yüzü olduğunu belirten Alinur Aktaş, “Bugün zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 195. yılı. Zabıtalarımız şehrin huzuru, güvenliği için bazen trafikte, bazen yol işgâllerinde, bazen çarşıda büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiriyorlar. Bursa, meseleleriyle büyüyen bir şehir, ama buna rağmen zabıta teşkilatımız büyük bir emek ve gayret gösteriyor. 1,5 yıllık pandemi sürecinde de büyük çaba sarf ettiler. Ailelerinden, arkadaşlarından uzak kaldılar. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda her türlü gayreti sarf ettiler. Arkadaşlarımıza çalışmaları için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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