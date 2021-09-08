Bursaspor, Mert Yılmaz’ı kiraladı

Bursaspor, Antalyaspor’dan Mert Yılmaz’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Lisansı da çıkan 22 yaşındaki futbolcu için yeşilbeyazlı kulüp henüz resmî açıklama yapmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer sezonun son gününde Antalyaspor'dan Mert Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşilbeyazlı ekibin Akdeniz ekibinden kiraladığı 1999 doğumlu Mert, sağ bek mevkiinde forma giyiyor. Leipzig alt yapısında yetişen genç futbolcu, Bayern Münih 2'de de forma giydi. 20202021 sezonunun başında Antalyaspor'a transfer olan Yılmaz, geçtiğimiz sezon 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Bursaspor genç oyuncuya lisans çıkarırken, henüz resmî olarak transferi duyurmadı. Öte yandan yeşilbeyazlı takım yeni transferi Kubilay Sönmez'in de lisansını çıkardı.

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