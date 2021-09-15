Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış

Frutti Extra Cup’ın açılış maçlarının ardından düzenlenen kokteyl Türkiye’nin tanınmış simalarını bir araya getirdi.



4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup’ın gün içinde tamamlanan maçlarının ardından gece açılış kokteyli düzenlendi. Kokteyle Türkiye’nin tanınmış simaların yanı sıra basketbolcular, iş adamları ve özel davetliler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Bursaspor’a ardından EuroLeague sponsor olduk. Bursa’yı ve Bursaspor markalarını yukarı çıkartmayı hedefliyoruz. Basketbolda da pandemi krizi vardı. Artık yavaş yavaş normalleşmeye başlanıyor. Bursa gerçekten basketbol şehri oldu. Tofaş’ın bir sloganı vardı. ‘Basketbol Şehri’ diye. Hayır biz gelince birlikte bu oldu. Her hafta bizler sayesinde Bursa’da maçlar oynanıyor. Bursa gerçekten çekim noktası olacak. İstanbul’dan konuklar ağırlayacaktır. İstanbul Bursa’nın yakınında her anlamda harika bir yer oldu. Frutti Extra Cup’ı da yapmaya karar verdik. Bundan sonrada bu turnuva Türkiye’de çok ciddi bir basketbol şöleni olacaktır. Cumartesi akşamına kadar maçlar oynanacak. Bizde bugün oynanan maçta ALBA Berlin gibi büyük bir takımı yenerek başladık. Frutti Extra Cup’un Bursa’ya bundan sonra hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Frutti Extra Cup’un açılışını pandemi kuralları neticesinde yaptık. Uludağ İçecek’e ben teşekkür ediyorum. Bursaspor gibi bir takıma sahip çıktılar. Bugün bizde müsabakayı izleyince çok zevk aldık. Buradan Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin’i de kutluyorum. Güzel bir takım kurdukları için. Bizde bu salonları onlara tahsis ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların arından hatıra duvarına katılanlar imzalarını attı. Gece müzik ve eğlence ile sona erdi.

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