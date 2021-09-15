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Bursaspor - Yılport Samsunspor: 4-1

DHA

Bursaspor - Yılport Samsunspor: 4-1


Gürkan DURAL / BURSA (DHA)STAT: Bitci Timsah Park
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır
BURSASPOR: Erhan Erentürk Burak Altıparmak, Luka Capan, Kubilay Sönmez (Dk. 77 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Elton Ofoi Acolatse (Dk. 90+4 Cüneyt Köz), İsmail Yüksek, Massimo Bruno (Dk. 77 Kerem Şen), Reagy Baah Ofosu (Dk. 61 Namık Alaskarov), Tim Matavz (Dk. 76 Batuhan Kör)
YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut Özer Ali Ülgen, Kevin Gnonher Boli, Recep Burak Yılmaz, Soner Gönül, Osman Çelik (Dk. 76 Erald Çinari), Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 53 Moryke Fofana), Yasin Öztekin, Mehmet Akyüz, Tomane
GOLLER: Dk. 31 (P) Emirhan Aydoğan, Dk. 49 Massimo Bruno, Dk. 84 Batuhan Kör, Dk. 90+6 Kerem Şen (Bursaspor) Dk. 14 Luka Capan (KK) (Yılport Samsunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Kubilay Sönmez, Emirhan Aydoğan, Luka Capan, İsmail Yüksek (Bursaspor) Kevin Gnonher Boli, Hasan Kılıç, Recep Burak Yılmaz, Soner Gönül (Yılport Samsunspor)TFF 1'inci Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Yılport Samsunspor'u 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Maçta geriye düşen Bursa temsilcisine galibiyeti getiren goller Emirhan Aydoğan (P), Massimo Bruno, Batuhan Kör ve Kerem Şen'den geldi.Henüz ilk dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Ceza sahasına topla birlikte giren Ofosu, rakibinden sıyrılıp önünü açarak yerden vuruşunu yaptı, kaleci Aykut Özer topu iki hamlede kontrol etti.
14'üncü dakikada Yılport Samsunspor öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ilerleyen Mehmet Akyüz içeriye doğru ortasını yaptı, Bursaspor savunmasında Luka Capan'a çarpan top yön değiştirerek ağlara yöneldi: 0-1.
29'uncu dakikada gelişen Bursaspor atağında, sol çaprazdan İsmail Yüksek'in içeriye çevirmek istediği top, Yılport Samsunspor savunmasından Boli'nin eline çarptı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada beyaz noktaya gelen Emirhan Aydoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
45+1'inci dakikada Yılport Samsunspor gole yaklaşırken, ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşu sonrası, kaleci Erhan Erentürk son anda topu çelmeyi başardı, devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
49'uncu dakikada Bursaspor öne geçti. İsmail Yüksek'in pasıyla topla buluşan Massimo Bruno, ceza sahasına girerken sert vuruşunu yaptı, top kaleci Aykut Özer'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 2-1.
74'üncü dakikada Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, orta alanda rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
84'üncü dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Batuhan Kör, Namık Alaskarov'un arapasıyla topla buluşurken, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.
90+6'ncı dakikada Bursaspor bir kez daha golü buldu. Önceki golünde olduğu gibi hızlı atağa çıkarak rakibini eksik yakalayan yeşil beyazlılarda Batuhan Kör pasını Namık Alaskarov'a aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Alaskarov, sıyrılmak isterken açısını kaybedince pasını dışa doğru verdi, ceza sahası içerisindeki Kerem Şen ise düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1.
Karşılaşma Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-09-15 22:11:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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